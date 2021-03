Concorsi ripartono con nuove regole. Via libera del Cts (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – ripartono finalmente i Concorsi pubblici, dopo la lunga sospensione causata dalla pandemia di Ciovid-19 e dalla necessità di contenere le occasioni di contatto ed assembramento. Il Cts ha dato il via libera alle nuove regole per lo svolgimento delle prove d’esame. Lo sblocco formale – ha annunciato il Ministro Renato Brunetta– arriverà con il nuovo Decreto Covid. “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i Concorsi e farli magari anche meglio del passato, basta ai Concorsi con carta e penna”, ha spiegato il titolare della PA, aggiungendo che questa decisione significa “ridare speranza a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani”. Ecco le nuove regole per la sicurezza: I ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –finalmente ipubblici, dopo la lunga sospensione causata dalla pandemia di Ciovid-19 e dalla necessità di contenere le occasioni di contatto ed assembramento. Il Cts ha dato il viaalleper lo svolgimento delle prove d’esame. Lo sblocco formale – ha annunciato il Ministro Renato Brunetta– arriverà con il nuovo Decreto Covid. “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti ie farli magari anche meglio del passato, basta aicon carta e penna”, ha spiegato il titolare della PA, aggiungendo che questa decisione significa “ridare speranza a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani”. Ecco leper la sicurezza: I ...

