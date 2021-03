Vita in diretta, Alberto Matano decide di esternare un pensiero personale e rivela “Io non … (Di martedì 30 marzo 2021) Da un pò di mesi a questa parte non si fa altro che parlare di vaccino contro il Covid. Questo è uno degli argomenti più trattati al momento e praticamente se ne parla ovunque, in qualsiasi trasmissione. E’ pur vero che la preoccupazione per questo Covid è al di sopra di ogni cosa da circa un anno e la volontà di tutti e che possiamo finalmente debellarlo, il più presto possibile. Le vaccinazioni sembra abbiano fatto già il loro compito, visto che in diverse zone d’Italia e non solo, i contagi sono scesi, anche il numero rimane sempre molto alto, così come il numero delle vittime. Alberto Matano a La Vita in diretta parla di Covid e vaccinazioni Alberto Matano, nel corso del suo programma di cronaca e approfondimento, La Vita in diretta, molto ... Leggi su baritalianews (Di martedì 30 marzo 2021) Da un pò di mesi a questa parte non si fa altro che parlare di vaccino contro il Covid. Questo è uno degli argomenti più trattati al momento e praticamente se ne parla ovunque, in qualsiasi trasmissione. E’ pur vero che la preoccupazione per questo Covid è al di sopra di ogni cosa da circa un anno e la volontà di tutti e che possiamo finalmente debellarlo, il più presto possibile. Le vaccinazioni sembra abbiano fatto già il loro compito, visto che in diverse zone d’Italia e non solo, i contagi sono scesi, anche il numero rimane sempre molto alto, così come il numero delle vittime.a Lainparla di Covid e vaccinazioni, nel corso del suo programma di cronaca e approfondimento, Lain, molto ...

Advertising

RaiUno : 'Mimì è stato un incontro magico per me. Una presenza che mi ha preso per mano e mi ha cambiato la vita' ??… - PaolaTavernaM5S : “Giovani si diventa” un progetto che prevede come primo passo la costituzione di un Intergruppo parlamentare che og… - futurebrandita : Domani alle 18 non vi perdete la diretta IG con Giacomo Zani, strategist FutureBrand, Riccardo Pozzoli e Stefano Ca… - vitaindiretta : Giallo di Bolzano, Benno e il giallo della flebo alla nonna. Rivedi lo spazio su RaiPlay ?? - PiacenzaSera : La vita in diretta dalla #DADinHOME : il racconto di una prima elementare al tempo del covid - Una prima elementale… -