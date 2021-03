Dove vedere la partita tra Lazio e Spezia in TV e streaming (Di martedì 30 marzo 2021) Tutto pronto per Lazio – Spezia, partita valida per la 29 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Lazio Spezia: Sky o DAZN? La gara Lazio Spezia del giorno 03 Aprile sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00. Dove vedere Lazio Spezia in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 marzo 2021) Tutto pronto pervalida per la 29 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 03 Aprile sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00.in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro al ...

