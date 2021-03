(Di lunedì 29 marzo 2021)in alto mare dopo la presa di posizione deiche si sono rivolti all'AIC perchè non hanno ricevuto gli stipendi. Con una nota apparsa sul sito dell'Assoi giocatori hanno annunciato lod', che è l'anticamera dello sciopero vero e proprio, dopo il mancato pagamento delle mensilità da novembre a febbraio. Questo il comunicato:"L’AIC e iprofessionisti attualmente tesserati per la S.S.S.r.l., nel ribadire tutto quanto già denunciato nei precedenti comunicati, segnalano quanto segue.Il presidente, durante un incontro avvenuto con ila scorsa settimana, ha personalmente assicurato gli stessi che avrebbe saldato gli arretrati retributivi entro e non oltre venerdì 2 ...

ItaSportPress : Sambenedettese, calciatori proclamano stato di agitazione. A rischio match 3 aprile col Matelica

'Per tali motivi l'AIC e iprofessionisti tesserati con la società S. S.S.r.l., dichiarano lo stato di agitazione e preannunciano, sin d'ora, lo sciopero per la giornata di ...Attraverso un comunicato, idella, supportati dall'Aic, hanno dichiarato lo stato di agitazione a causa del mancato pagamento degli stipendi da parte del presidente Serafino. ECCO IL COMUNICATO 'Il ...Nessun calciatore alla data odierna - recita una nota - ha ricevuto il pagamento delle mensilità di novembre - dicembre 2020 e gennaio – febbraio 2021.SAN BENEDETTO - Stato di agitazione e preannuncio di sciopero dei calciatori della Samb. Se la società non pagherà le quattro mensilità, i giocatori non scenderanno in ...