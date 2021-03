Milan, le ultime in vista della Sampdoria: Mandzukic si allena a parte (Di lunedì 29 marzo 2021) allenamento mattutino per il Milan che oggi ha lavorato in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria allenamento al mattino per il Milan di Pioli impegnato oggi a Milanello dopo aver ripreso ufficialmente ieri la preparazione in vista della prossima gara contro la Sampdoria. Assenti ovviamente i nazionali e i giocatori ancora acciaccati mentre, come ieri, si è rivisto in gruppo Tonali rientrato dall’impegno con l’Under 21. Si attende l’esito del ricorso per Ante Rebic che, dopo aver scontato già un turno con la Fiorentina, potrebbe tornare a disposizione già contro la Sampdoria. Una settimana “strana” per i rossoneri che potrebbero ritrovare alcuni nazionali sono nella ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)mento mattutino per ilche oggi ha lavorato insfida di campionato contro lamento al mattino per ildi Pioli impegnato oggi aello dopo aver ripreso ufficialmente ieri la preparazione inprossima gara contro la. Assenti ovviamente i nazionali e i giocatori ancora acciaccati mentre, come ieri, si è rivisto in gruppo Tonali rientrato dall’impegno con l’Under 21. Si attende l’esito del ricorso per Ante Rebic che, dopo aver scontato già un turno con la Fiorentina, potrebbe tornare a disposizione già contro la. Una settimana “strana” per i rossoneri che potrebbero ritrovare alcuni nazionali sono nella ...

