Suez, continuano le operazioni per rimettere in navigazione la Ever Given. Mobilitati 14 rimorchiatori per scongiurare l'alleggerimento (Di domenica 28 marzo 2021) Sono ora 14, e non più solo nove, i rimorchiatori Mobilitati per rimettere in navigazione il portacontainer Ever Given che ostruisce del tutto il Canale di Suez: come riporta un tweet della tv Al Arabiya, lo ha reso noto la stessa Authority. Il vento forte rende però difficile l'operazione, ha avvertito il suo presidente, l'ammiraglio Osama Rabie. La poppa della nave comunque aveva cominciato a muoversi prima della sospensione del tentativo di rimettere la nave in navigazione, ha segnalato Rabie, preannunciando che se falliranno anche gli sforzi attuali "tenteremo di alleggerire il carico della nave". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

