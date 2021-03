Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli: “Scambio di coppia con tradimento” (Di domenica 28 marzo 2021) A rivelare il flirt è il magazine Chi che ha paparazzato il direttore in Puglia in dolce compagnia. I due passeggiavano romanticamente in spiaggia, tra drink con sguardi complici e tenerezze. I beninformati giurano che sia amore vero, anche se i maligni parlano di vendetta degli ex. Pensare che Patrizia D’Asburgo era la miglior amica della Santanché che invece le ha rubato il marito, complici le partite a racchettone. “Si, sono stato fortunato”. Il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti si è raccontato qualche anno fa a Un Giorno da Pecora, su RaI Radio1. Appena lasciatosi con la Santanché, ha subito trovato una nuova fidanzata, Patrizia D’Asburgo Lorena. “E’ stata una situazione strana: lei e la sua ex eravate amici dei vostri attuali compagni”, sottolineano i conduttori Giorgio Lauro e Geppi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) A rivelare il flirt è il magazine Chi che ha paparazzato il direttore in Puglia in dolce compagnia. I due passeggiavano romanticamente in spiaggia, tra drink con sguardi complici e tenerezze. I beninformati giurano che sia amore vero, anche se i maligni parlano di vendetta degli ex. Pensare cheD’Asburgo era la miglior amica della Santanché che invece le ha rubato il marito, complici le partite a racchettone. “Si, sono stato fortunato”. Il direttore de Il Giornalesi è raccontato qualche anno fa a Un Giorno da Pecora, su RaI Radio1. Appena lasciatosi con la Santanché, ha subito trovato una nuova fidanzata,D’Asburgo Lorena. “E’ stata una situazione strana: lei e la sua ex eravate amici dei vostri attuali compagni”, sottolineano i conduttori Giorgio Lauro e Geppi ...

