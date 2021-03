Sul numero di aprile - Anche le riparazioni si pagano a rate (Di sabato 27 marzo 2021) I tempi erano già difficili, poi è arrivata la pandemia del coronavirus a peggiorare le cose. Così, per molte famiglie affrontare il conto di una riparazione importante in officina o in carrozzeria può essere complicato: non a caso, i dati delle associazioni del settore evidenziano una flessione del 18,7% della spesa per la manutenzione delle auto nel 2020. Del resto, far sistemare una distribuzione che ha ceduto o sostituire una frizione o, ancora, porre rimedio ai danni derivanti da un incidente può richiedere facilmente un esborso a tre zeri. E tirare troppo la corda in tema di certi interventi meccanici può voler dire comunque finire in officina, ma con la vettura sul carro attrezzi. Alla ricerca del credito. Una soluzione a questo problema, alla quale Quattroruote di aprile dedica un ampio servizio, è dilazionare il pagamento nel tempo: le opportunità sono diverse ... Leggi su quattroruote (Di sabato 27 marzo 2021) I tempi erano già difficili, poi è arrivata la pandemia del coronavirus a peggiorare le cose. Così, per molte famiglie affrontare il conto di una riparazione importante in officina o in carrozzeria può essere complicato: non a caso, i dati delle associazioni del settore evidenziano una flessione del 18,7% della spesa per la manutenzione delle auto nel 2020. Del resto, far sistemare una distribuzione che ha ceduto o sostituire una frizione o, ancora, porre rimedio ai danni derivanti da un incidente può richiedere facilmente un esborso a tre zeri. E tirare troppo la corda in tema di certi interventi meccanici può voler dire comunque finire in officina, ma con la vettura sul carro attrezzi. Alla ricerca del credito. Una soluzione a questo problema, alla quale Quattroruote didedica un ampio servizio, è dilazionare il pagamento nel tempo: le opportunità sono diverse ...

