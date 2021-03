Qatar 2022, i risultati delle partite di oggi e le classifiche (Di domenica 28 marzo 2021) Tante le partite giocate oggi per le qualificazioni a Qatar 2022. Pareggia ma protesta il Portogallo contro la Serbia (2-2). Il Belgio fa 1-1 con la Repubblica Ceca. Nelle partite del pomeriggio la Turchia batte 3-0 la Norvegia di Haaland. Vittoria anche dell'Olanda (2-0 alla Lettonia) e della Croazia (1-0 su Cipro), decisivo Pasalic. Ilicic segna, ma la Slovenia perde con la RussiaGRUPPO ASERBIA-PORTOGALLO 2-2 (giocata alle 20.45)11' e 36' Diogo Jota (P), 46' Mitrovic (S), 60' Kostic (S)SERBIA (3-4-1-2): Dmitrovic; Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Lazovic (46' Ne. Maksimovic), Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic (72' Ristic); Tadic (82' Djuricic); Vlahovic (46' Radonjic), A. Mitrovic (88' Jovic). Ct. StojkovicPORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo (72' N. Mendes), Ruben Dias, Fonte, Cedric; Bruno Fernandes ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 marzo 2021) Tante legiocateper le qualificazioni a. Pareggia ma protesta il Portogallo contro la Serbia (2-2). Il Belgio fa 1-1 con la Repubblica Ceca. Nelledel pomeriggio la Turchia batte 3-0 la Norvegia di Haaland. Vittoria anche dell'Olanda (2-0 alla Lettonia) e della Croazia (1-0 su Cipro), decisivo Pasalic. Ilicic segna, ma la Slovenia perde con la RussiaGRUPPO ASERBIA-PORTOGALLO 2-2 (giocata alle 20.45)11' e 36' Diogo Jota (P), 46' Mitrovic (S), 60' Kostic (S)SERBIA (3-4-1-2): Dmitrovic; Milenkovic, S. Mitrovic, Pavlovic; Lazovic (46' Ne. Maksimovic), Milinkovic-Savic, Gudelj, Kostic (72' Ristic); Tadic (82' Djuricic); Vlahovic (46' Radonjic), A. Mitrovic (88' Jovic). Ct. StojkovicPORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo (72' N. Mendes), Ruben Dias, Fonte, Cedric; Bruno Fernandes ...

Advertising

leggoit : Verso Qatar 2022: furia Ronaldo per un gol fantasma e fascia a terra. Lukaku salva il Belgio - BestFootballP11 : ROAD TO QATAR 2022 UEFA 2 GIORNATA #uefaqualifiers #Qatar2022 - ItaSportPress : Qatar 2022, i risultati delle partite di oggi e le classifiche - - Fedeblackwhite : @Toccoditacco10 Fifa 2021: la tecnologia questa sconosciuta Fifa 2022: Mondiali in Qatar Altro che Medioevo, questo è giurassico - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Verso #Qatar2022, i risultati di oggi: #Lukaku gol non basta al Belgio. A segno pure #Skriniar. Lussemburgo e Malta, che i… -