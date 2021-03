Klinsmann sicuro | «Lo scudetto è roba dell’Inter Lukaku è un leader»

(Di sabato 27 marzo 2021) Jurgenha parlato della lottain Serie A puntando sull’Inter Jurgen, ex attaccantedegli anni ’90, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha puntato tutto sui nerazzurri per la vittoria dello. Il tedesco, inoltre, ha elogiato diversi elementi della squadra interista. SULLO– «Davvero mi sta chiedendo se l’Inter vincerà lo? E perchè? Non si è ancora capito? Qui negli usa faccio il commentatore per Espn, Non perdo una partita, con Del Piero scherziamo di continuo, lo avevo avvertito già a dicembre: il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions ho detto ad Ale “lascia stare il campionato, ènostra”. Troppo grande il vantaggio di avere un ...

'Sì, Brehme e. Il primo lo prendemmo proprio su suggerimento di Matthaus. Gli chiedemmo chi fosse a suo parere il miglior terzino tedesco e ci indicò Brehme a colpo'. Non furono gli ...... all'epoca fu vittoria 1-0 dei nerazzurri di Trapattoni grazie al gol di. La statistica ... anticipi e posticipi fino a Pasqua Rispetto alla partita del Picco con il Bologna c'è diun ...Jurgen Klinsmann ha parlato della lotta scudetto in Serie A puntando sull’Inter Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter degli anni ’90, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha ...Jurgen Klinsmann, ex attaccante nerazzurro, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la stagione dell’Inter di Conte. Il tedesco non ha dubbi sulla lotta scudetto: “Davvero ...