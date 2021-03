Infortunio Chiellini, lascia la Nazionale: svelate le sue condizioni (Di sabato 27 marzo 2021) Infortunio Chiellini – Arrivano brutte notizie dal ritiro della Nazionale. Chiellini lascia il ritiro. Questo il comunicato da parte dell’Italia. “I calciatori Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini, indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania, domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza”. Infortunio Chiellini, ecco cosa filtra sul capitano Qualche apprensione c’è stata tra i tifosi nel momento in cui si è saputo che il centrale non prenderà parte ai prossimi due impegni ravvicinati che attendono l’Italia di Mancini. Ma non c’è alcun problema fisico questa volta a frenare ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 marzo 2021)– Arrivano brutte notizie dal ritiro dellail ritiro. Questo il comunicato da parte dell’Italia. “I calciatori Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio, indisponibili per le prossime gare con la Bulgaria e la Lituania, domani mattina lasceranno il ritiro dellae non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza”., ecco cosa filtra sul capitano Qualche apprensione c’è stata tra i tifosi nel momento in cui si è saputo che il centrale non prenderà parte ai prossimi due impegni ravvicinati che attendono l’Italia di Mancini. Ma non c’è alcun problema fisico questa volta a frenare ...

