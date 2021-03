Giocatori in scadenza nel 2022: ecco i più costosi (Di sabato 27 marzo 2021) Uno dei temi caldi per la prossima sessione di calciomercato, riguarda i Giocatori in scadenza nel 2022. Tra questi, ci sono tanti protagonisti della Serie A e superstar dei campionati esteri. Milan: brand in forte ascesa in Italia e nel mondo Giocatori in scadenza nel 2022: chi è il più costoso? Tra i tanti nomi di questa speciale lista, c’è il numero dieci della Juventus Paulo Dybala. L’argentino, ai box da diversi mesi, non è mai riuscito ad entrare stabilmente nelle gerarche di Pirlo. Inoltre, la sua richiesta di 15 milioni a stagione è quasi proibitiva per la Juventus dato il difficile momento economico. ecco perché la società bianconera potrebbe cedere l’argentino ex Palermo nella prossima sessione di calciomercato. Una cessione che però dovrebbe portare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Uno dei temi caldi per la prossima sessione di calciomercato, riguarda iinnel. Tra questi, ci sono tanti protagonisti della Serie A e superstar dei campionati esteri. Milan: brand in forte ascesa in Italia e nel mondoinnel: chi è il più costoso? Tra i tanti nomi di questa speciale lista, c’è il numero dieci della Juventus Paulo Dybala. L’argentino, ai box da diversi mesi, non è mai riuscito ad entrare stabilmente nelle gerarche di Pirlo. Inoltre, la sua richiesta di 15 milioni a stagione è quasi proibitiva per la Juventus dato il difficile momento economico.perché la società bianconera potrebbe cedere l’argentino ex Palermo nella prossima sessione di calciomercato. Una cessione che però dovrebbe portare ...

Ultime Notizie dalla rete : Giocatori scadenza Juve, Pirlo traballa: Allegri o Simone Inzaghi le alternative Ma a contendere agli allenatori le prime pagine dei quotidiani sportivi ci sono i giocatori in scadenza, altra priorità di questa fase dell'anno. Nel caso del Milan poi parliamo di impellenza ...

Inter, la difesa cambia volto: in tre sono ai saluti, Maksimovic è un nome caldo ... per questioni contrattuali e di valutazioni tecniche, potrebbe perdere fino a tre giocatori. I TAGLI - Andrea Ranocchia è uno dei calciatori in scadenza di contratto a giugno e, dopo 10 anni assieme ...

Calciomercato, i giocatori in scadenza nel 2022 Sky Sport Juventus, il nome nuovo per l'attacco sarebbe quello di Kang-In Lee La Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane Kang-In Lee, sudcoreano che attualmente veste la maglia del Valencia ...

NBA trade deadline: i vincitori nel mercato degli scambi Il mercato degli scambi NBA ha chiuso i battenti da poco più di 24 ore e a questo punto si attendono solo le decisioni dei giocatori in attesa o ...

