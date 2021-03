Genoa | Marroccu scopre le carte | “Futuro Ballardini? Abbiamo preso una decisione” E su Scamacca

(Di sabato 27 marzo 2021) Davide: il matrimonio continua.Serie A,dalrossoblu, la salvezza matematica per il rinnovo automaticoVentiquattro punti in quindici gare di campionato: questo lo score dell'ex tecnico del Palermo da quando hain mano le redini del Grifone. La ricetta di Davideha riportato in salute una squadra che sembrava destinata a raschiare il fondo del barile del massimo campionato italiano. Ed è proprio per questo motivo che il ds del club rossoblu, Francesco, si è così espresso suldell'allenatore originario di Ravenna ai microfoni di Telenord."La scelta è già stata fatta. Ci sono le, i contratti e gli adeguamenti, poi la logica dice che ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Marroccu

Commenta per primo Il direttore sportivo del, Francescoha dichiarato in un'intervista a Tuttosport : 'Sono arrivato appena tre gare prima del ritorno in panchina di Ballardini, poi abbiamo preso la decisione di esonerare Maran. ...Con il Marsiglia l'olandese infatti guadagna 5 milioni l'anno fino al 2023, edovrà trovare una buona soluzione per risolvere il problema TAGSmarsiglia mercato strootman CONDIVIDI ...Commenta per primo Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu ha dichiarato in un’intervista a Tuttosport: “Sono arrivato appena tre gare prima del ritorno in panchina di Ballardini, poi abbi ...Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu, intervistato in esclusiva da Tuttosport ha parlato della vittoria del Grifone sul Parma: "Nell'arco del campionato ci sono dei bivi ...