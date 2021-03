Reggio Emilia | aggredito a sprangate davanti a un bar Dodici denunce Nella banda 3 pakistani e 7 indiani

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 marzo 2021) Preso abrutalmente da unadi violential bar “Al Gamber”. In pieno centro a Luzzara, in provincia di. Al termine di mesi di indagini sono state fermate 12 persone. Con l’accusa di lesioni aggravate. Si tratta di 3, 7e 2 reggiani.al bar da 12 balordi: tutti arrestati I fatti risalgono allo sorso 23 settembre. La vittima, un uomo di 50 anni, è stato colpito con spranghe e tubi d’acciaio. Tutto ha avuto origine quando due uomini sono arrivati al bar e hanno alzato la saracinesca, già abbassata. Per chiedere il cambio di una banconota da venti euro. Il cliente li ha invitati ad andarsene, perché il locale era in chiusura. Ma l’invito è stato accolto come un ...