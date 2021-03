Milano, 30enne massacrato di botte per un selfie con la ex fidanzata del figlio di un pregiudicato (Di venerdì 26 marzo 2021) Padre e figlio sono in carcere a Milano, entrambi accusati del tentato omicidio di un 30enne che ha avuto l’unica colpa di aver postato una foto con la ragazza sbagliata nella chat sbagliata. Lo hanno picchiato a mani nude, così forte da lesionargli la teca cranica e rendere necessario un intervento d’urgenza al cervello. Tutto per un selfie con la ex fidanzata del suo aggressore, un 20enne incensurato che ha coinvolto nella spedizione punitiva anche il padre, un 45enne pregiudicato. Né al momento del fermo e neppure quando è arrivata la convalida dal Tribunale sono riusciti a fornire una spiegazione per il loro gesto, qualora ci fosse. La sera del 21 marzo scorso il 30enne era assieme a due ragazze a cena a casa di un amico in piazza Bruzzano, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Padre esono in carcere a, entrambi accusati del tentato omicidio di unche ha avuto l’unica colpa di aver postato una foto con la ragazza sbagliata nella chat sbagliata. Lo hanno picchiato a mani nude, così forte da lesionargli la teca cranica e rendere necessario un intervento d’urgenza al cervello. Tutto per uncon la exdel suo aggressore, un 20enne incensurato che ha coinvolto nella spedizione punitiva anche il padre, un 45enne. Né al momento del fermo e neppure quando è arrivata la convalida dal Tribunale sono riusciti a fornire una spiegazione per il loro gesto, qualora ci fosse. La sera del 21 marzo scorso ilera assieme a due ragazze a cena a casa di un amico in piazza Bruzzano, a ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, 30enne massacrato di botte per un selfie con la ex fidanzata del figlio di un pregiudicato - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Milano Padre e figlio massacrano a calci e pugni il rivale in amore: lesioni al cervello, 30enne operato d’urgenza http… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Milano Padre e figlio massacrano a calci e pugni il rivale in amore: lesioni al cervello, 30enne operato d’urgenza http… - RassegnaZampa : #Milano Padre e figlio massacrano a calci e pugni il rivale in amore: lesioni al cervello, 30enne operato d’urgenza - stefanoprada : RT @MediasetTgcom24: Milano, massacra di botte un 30enne: era uscito con la ex del figlio #milano -