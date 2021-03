LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE Prove libere DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 16.13 La scia può essere fondamentale in quel di Losail, circuito che presenta un lunghissimo rettilineo di partenza. 16.11 Tutti in pista da subito. Attendiamo i primi e riferimenti cronometrici. 16.10 Green flag! Inizia la FP2 del GP del Qatar 2021! 16.07 Cala la sera a Doha, si accendono le luci del Losail International Circuit. 16.06 Attenzione ai limiti della pista, ogni infrazione sarà sanzionata con l’abolizione del tempo. 16.04 I piloti si preparano a scendere in pista per i 55 minuti previsti. 16.02 Ricordiamo che, al termine delle tre sessioni di libere, i primi 14 della graduatoria accedono DIRETTAmente ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALADELLEDI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 16.13 La scia può essere fondamentale in quel di Losail, circuito che presenta un lunghissimo rettilineo di partenza. 16.11 Tutti in pista da subito. Attendiamo i primi e riferimenti cronometrici. 16.10 Green flag!la FP2 del GP del2021! 16.07 Cala la sera a Doha, si accendono le luci del Losail International Circuit. 16.06 Attenzione ai limiti della pista, ogni infrazione sarà sanzionata con l’abolizione del tempo. 16.04 I piloti si preparano a scendere in pista per i 55 minuti previsti. 16.02 Ricordiamo che, al termine delle tre sessioni di, i primi 14 della graduatoria accedonomente ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 Prove libere GP Qatar in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP2 - #Moto3 #Prove #libere #Qatar #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Moto3, Prove libere GP Qatar in DIRETTA: Kaito Toba al comando, bene gli italiani - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Qatar FP1: @37_pedroacosta il più veloce, @M16NO è sesto - - giovannizam : #MotoGP finite le #FP1 #Moto3, fra poco in pista la #Moto2, a seguire la #MotoGP su @Moto_it aggiornamenti in… -