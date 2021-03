Cluster in ospedale Genova, anche operatrice no vax (Di venerdì 26 marzo 2021) Cinque malati e una operatrice sanitaria non vaccinata dell'ospedale Galliera di Genova sono risultati positivi al covid. Lo rende noto l'ospedale precisando che ad innescare il Cluster è stato un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Cinque malati e unasanitaria non vaccinata dell'Galliera disono risultati positivi al covid. Lo rende noto l'precisando che ad innescare ilè stato un ...

