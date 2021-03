Bayern Monaco | Alphonso Davies diventa “Ambasciatore per i rifugiati”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 26 marzo 2021) "Mi chiedo spesso che ne sarebbe stato di me se fossi rimasto nel campo profughi in Ghana dove la mia famiglia era approdata dopo essere fuggita dalla guerra civile in Liberia. Forse non sarei riuscito are un calciatore professionista''. A ripercorrere così la sua vita è, difensore dele della nazionale canadese che l'Unhcr ha nominato 'mondiale di buona volontà' perché "il suo percorso di vita può essere di ispirazione per milioni di persone''.e la sua famiglia sono stati trasferiti in Canada dal campo profughi in Ghana quandoaveva cinque anni. All'età di 15 anni, ha iniziato a giocare come calciatore professionista e, solo un anno dopo, ha fatto il suo ...