Roma. ‘Ti uccido e ti porto via la bimba’: minaccia e picchia ripetutamente la ex (Di giovedì 25 marzo 2021) Prima la storia d’amore durata due anni e la nascita di una bambina, poi la fine di quel rapporto a causa dei ripetuti maltrattamenti subiti dalla donna, violenze fisiche e psicologiche. L’ultimo episodio risale a dicembre scorso: in quell’occasione, l’uomo le causò escoriazioni ed evidenti ematomi sul viso. Ma lei non aveva avuto il coraggio di andare in ospedale, sia per il senso di vergogna provocato dalla situazione sia per la paura di eventuali ritorsioni. L’ex compagno violento la minacciava di portarle via la bambina. Leggi anche: Roma, va sotto casa della ex con un coltello: ‘Ti taglio la gola’. L’incubo vissuto da una donna L’ennesimo episodio di violenza e l’arresto La donna aveva trovato rifugio dalla mamma ,ma anche quest’ultima dopo la fine della relazione ha iniziato a essere molestata con messaggi ingiuriosi da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) Prima la storia d’amore durata due anni e la nascita di una bambina, poi la fine di quel rapa causa dei ripetuti maltrattamenti subiti dalla donna, violenze fisiche e psicologiche. L’ultimo episodio risale a dicembre scorso: in quell’occasione, l’uomo le causò escoriazioni ed evidenti ematomi sul viso. Ma lei non aveva avuto il coraggio di andare in ospedale, sia per il senso di vergogna provocato dalla situazione sia per la paura di eventuali ritorsioni. L’ex compagno violento lava di portarle via la bambina. Leggi anche:, va sotto casa della ex con un coltello: ‘Ti taglio la gola’. L’incubo vissuto da una donna L’ennesimo episodio di violenza e l’arresto La donna aveva trovato rifugio dalla mamma ,ma anche quest’ultima dopo la fine della relazione ha iniziato a essere molestata con messaggi ingiuriosi da parte ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Bertolaso? Se ti metti a disposizione per 4 mesi e per tutto questo tempo qualcuno ti dice “non mi piaci”… - Romanista24 : @Pormeccartnei1 @MaggicaPolly @Lupetto979 @putipo @Robydaen @LDeSantis2 @Luca_Pelosi @8ML73 Narrazione? Io ti parlo… - CorriereCitta : Roma. ‘Ti uccido e ti porto via la bimba’: minaccia e picchia ripetutamente la ex - raelmc1 : @PaceTotopace @GassmanGassmann ti assicuro che non era un cassonetto...non so cosa potesse essere ma si è sentito f… - roma_paoletta : @Riccardo_Bocca No, stavolta non sono d'accordo con te. Se la sinistra vuole tornare a governare per forza di cose… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ‘Ti Roma, vertice nella notte dopo l'incredibile gaffe: via il team manager, Fonseca rischia la Repubblica