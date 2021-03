Record di ricoverati a Pesaro, la curva dei contagi non scende. E c'è anche la variante di New York: 2 positivi (Di giovedì 25 marzo 2021) Pesaro - È spuntata anche la variante newYorkese a preoccupare le autorità e i cittadini sulla progressione della pandemia. La mutazione del coronavirus identificata nel novembre del 2020 a New York e ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 25 marzo 2021)- È spuntatalanewese a preoccupare le autorità e i cittadini sulla progressione della pandemia. La mutazione del coronavirus identificata nel novembre del 2020 a Newe ...

Advertising

AlienoGrigio17 : Coronavirus, il bollettino del 23 marzo: 551 vittime. Mai così tanti morti dalla fine di gennaio. Fatemi capire, d… - 539th : Il numero dei ricoverati in Puglia supera 2000 e si stabilisce il nuovo record assoluto. La 'terza ondata' è peggio… - infoitinterno : Coronavirus, con 1935 pazienti è record di ricoverati in Puglia. In settimana ipotesi picco contagi - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia il record dei pazienti ricoverati: sono 1.935 (223 in terapia intensiva) - F_Baldux : RT @GvRutigliano: Coronavirus, in Puglia il record dei pazienti ricoverati: sono 1.935 (223 in terapia intensiva) All'interno il grafico de… -