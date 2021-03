L’amore di Paolo e Francesca diventa un’epopea social (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Dante le ha fatto da Virgilio e l’ha portata per mano nel capitolo V del suo Inferno dove ci hanno pensato Paolo e Francesca a folgorarla e catapultarla nel Paradiso dell’amore. Lei ha continuato a frequentarli, uscendo dalla Commedia e studiando la loro vera storia. Poi ha ripreso Dante per mano e lo ha fatto atterrare ai giorni nostri, su Wattpad, la piattaforma canadese dove si scrivono racconti e romanzi. E riecco Paolo e Francesca protagonisti di un’epopea d’amore social in salsa dantesca. Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA – Dante le ha fatto da Virgilio e l’ha portata per mano nel capitolo V del suo Inferno dove ci hanno pensato Paolo e Francesca a folgorarla e catapultarla nel Paradiso dell’amore. Lei ha continuato a frequentarli, uscendo dalla Commedia e studiando la loro vera storia. Poi ha ripreso Dante per mano e lo ha fatto atterrare ai giorni nostri, su Wattpad, la piattaforma canadese dove si scrivono racconti e romanzi. E riecco Paolo e Francesca protagonisti di un’epopea d’amore social in salsa dantesca.

non_si_vince : Di #Dante mi ha sempre colpito la sua teologia, molto moderna e per nulla bigotta. Alcuni esempi: 1) L'amore terren… - doctor_milano : @4everAnnina Mai stato più d’accordo di così. Sarò un vecchio trombone ma a me l’amore di Paolo e Francesca piace s… - GrainSand_Anja : RT @DelbonoDaniela: Per amore vale la pena morire, per amore vale la pena vivere! ~Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: quel giorno più n… - pinkvanity11 : RT @DelbonoDaniela: Per amore vale la pena morire, per amore vale la pena vivere! ~Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse: quel giorno più n… - Chandanapandit1 : RT @EricaDoddo: L'amore è paziente e benevolo,l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconvenient… -