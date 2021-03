Gazzetta | De Laurentiis e Giuntoli vogliono che il nuovo allenatore si affidi a Meret

(Di giovedì 25 marzo 2021) Alexnon accetterà l’alternanza con Ospina anche nella prossima stagione, scrive questa mattina ladello Sport. Il giovane portiere friulano, che non sarà tra i titolari dell’Europeo, non ha intenzione di perdere anche i Mondiali. Dunque chiederà alla società chiarezza sulle scelte per la porta azzurra. Potrebbe essere l’addio di Gattuso a spianargli la strada. La rosea scrive che il presidente Dee il dsche iltecnico punti sul friulano. “Il probabile addio di Gattuso a fine stagione, potrebbe essere per lui il momento decisivo per riappropriarsi del ruolo di titolare. Deche ilsi ...

... come racconta l'edizione online della Gazzetta dello Sport: "Il difensore non ha trovato l'accordo con De Laurentiis per rinnovare l'accordo in scadenza a giugno. Le parti si sono trovati distanti ..." La Gazzetta dello Sport conferma: Nikola Maksimovic non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Il ... La risposta del club azzurro è stata negativa, in quanto De Laurentiis al momento non ha la ...