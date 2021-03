Federico Fashion style finisce nei guai | costretta a intervenire la polizia

(Di giovedì 25 marzo 2021) Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, lamunicipale di Sassari ha sanzionato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 marzo, il parrucchiere dei vipe il titolare del salone che ospitava il suo tour. #VIDEO A FINE ARTICOLO Il motivo? C'erano troppe persone rispetto a quanto previsto: sei clienti, sei parrucchieri più tre clienti in attesa. Il parrucchiere dei vip è da giorni al centro di polemiche per la sua attività, nei giorni scorsi la sua autovettura è stata danneggiata dopo il grande clamore per la sua partecipazione televisiva a Live – Non è la D'Urso La reazione dinon ha ancora commentato l'accaduto, ma questa ...

Advertising

Fabrizi28391036 : RT @rossdrake_: eh, capita - occhio_notizie : ?? Federico Fashion Style è stato multato. La sanzione sarebbe arrivata dalla Polizia municipale di Sassari. Ecco pe… - milanomagazine : Sassari, chiuso il locale tappa del Federico Fashion Style Tour - - vivere_sardegna : C’è Federico Fashion Style, boom di folla nel salone a Sassari: scatta la maxi multa - cagliaripad : Multa e obbligo di chiusura per Federico Fashion Style: violate le normative anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Style, in tour in Sardegna, ha rivelato che sarebbe stato contattato dalle forze dell'ordine che gli avrebbero offerto il loro aiuto dopo i danni subiti alla sua auto....Troppe persone dentro il locale di Sassari, il 'So Glam Hair designer', un salone che ospitaStyle, il noto parrucchiere dei vip in Sardegna, proprio in questi giorni, per un tour. E scatta il blitz della polizia Locale, agli ordini del comandante Giovanni Serra. Stando a ...Federico Fashion Style ha appena ricevuto una grave sanzione. Scopriamo cos'è successo. Un evento spiacevole e davvero inaspettato.Questa mattina il parrucchiere dei vip aveva ringraziato: "I sardi e la Sardegna mi hanno accolto a braccia aperte e con un calore indescrivibile" Quindici persone, tra cui sei dipendenti, sei clienti ...