Corriere: Lazio, Gattuso e Juric sono le ipotesi più consistenti per il post Inzaghi (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra Lotito e Inzaghi è calato il gelo. Il Corriere Roma scrive che la Lazio inizia già a guardarsi intorno per capire a chi affidare la panchina al termine della stagione. I due profili che piacciono di più sono quelli di Gattuso e Juric. “Lotito sta perdendo la pazienza, la Lazio comincia a guardarsi attorno: chi prendiamo se Inzaghi va via? Le soluzioni possibili non sono poche. Mihajlovic è una di queste, è anche legatissimo al mondo biancoceleste. De Zerbi è una suggestione, ma non convince fino in fondo: il presidente preferisce un tecnico pragmatico. Non a caso le due ipotesi più consistenti portano a tecnici di carattere e grinta: Gattuso, del quale piacciono la linearità di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 marzo 2021) Tra Lotito eè calato il gelo. IlRoma scrive che lainizia già a guardarsi intorno per capire a chi affidare la panchina al termine della stagione. I due profili che piacciono di piùquelli di. “Lotito sta perdendo la pazienza, lacomincia a guardarsi attorno: chi prendiamo seva via? Le soluzioni possibili nonpoche. Mihajlovic è una di queste, è anche legatissimo al mondo biancoceleste. De Zerbi è una suggestione, ma non convince fino in fondo: il presidente preferisce un tecnico pragmatico. Non a caso le duepiùportano a tecnici di carattere e grinta:, del quale piacciono la linearità di ...

Advertising

Corriere : Mussolini-Lazio: il pronipote del Duce firma il suo primo contratto da professionista - Corriere : Morto in un incidente il 19enne Daniel Guerini: giocava nella Primavera della Lazio - napolista : Corriere: #Lazio, #Gattuso e #Juric sono le ipotesi più consistenti per il post Inzaghi Del tecnico del Napoli a L… - napolista : Corriere: #Lotito indispettito, sospetta che #Inzaghi prenda tempo perché aspetta #Juve e #Napoli Gelo tra il patr… - danalloydthomas : «Dal 6 aprile 1.200 ristoranti, pub birrerie, pizzerie in tutta Italia (di cui 300 a Roma e nel Lazio) apriranno a… -