Amici: le prime parole di Gaia dopo l'eliminazione (Di giovedì 25 marzo 2021) Gaia è stata la prima eliminata del serale di Amici: la cantante, voluta fortemente nella scuola da Arisa, ha scelto di aspettare qualche giorno prima di parlare della sua esperienza nel talent. Dispiaciuta per essere uscita già durante la prima serata, si è fatta un augurio speciale per il suo futuro. Durante la prima puntata del serale Gaia, la cantante fortemente voluta nella scuola da Arisa, è stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

