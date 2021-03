"Non posso dirvi di più". Trema la Rai? L'annuncio di Caterina Balivo (e l'indiscrezione di una fonte anonima) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Adesso torna a parlare Caterina Balivo, che dopo Il Cantante mascherato (lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci) ritrova il sorriso dopo l'addio in lacrime a Vieni da me. Il programma di interviste della Rete ammiraglia Rai è finito all'improvviso lasciando nel pubblico a casa molti interrogativi. Ma stiamo parlando del passato, ormai è tutt'altra cosa. La Balivo sorride . E' felice con la sua famiglia e non pensa ad altro. “Sono felice perché ho quasi terminato una parte di un nuovo progetto che potrete vedere e ascoltare… ma non posso dirvi di più”, racconta la Balivo su Instagram. Nessuna intervista, per adesso. Nessuna comunicazione ufficiale, ma solo tanta voglia di ricominciare in televisione (Caterina ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Adesso torna a parlare, che dopo Il Cantante mascherato (lo show del sabato sera di1 condotto da Milly Carlucci) ritrova il sorriso dopo l'addio in lacrime a Vieni da me. Il programma di interviste della Rete ammiragliaè finito all'improvviso lasciando nel pubblico a casa molti interrogativi. Ma stiamo parlando del passato, ormai è tutt'altra cosa. Lasorride . E' felice con la sua famiglia e non pensa ad altro. “Sono felice perché ho quasi terminato una parte di un nuovo progetto che potrete vedere e ascoltare… ma nondi più”, racconta lasu Instagram. Nessuna intervista, per adesso. Nessuna comunicazione ufficiale, ma solo tanta voglia di ricominciare in televisione (...

Advertising

Pontifex_it : Quante volte, indaffarati o indifferenti, abbiamo detto: “Signore, verrò da Te dopo… Oggi non posso, ma domani comi… - trash_italiano : No, mi dispiace perché tu volevi fare quest'#Isola, noi abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro, che l'… - RobertoBurioni : Ho rimosso un tweet che commentava un titolo di un giornale che si è rivelato non riportare accuratamente un fatto… - biforme_ : @elonmusk io la prenderei anche in Bitcoin ma sono povero e non posso permettermelo. - imaweirdoanimal : @Barbara81994150 Non posso contraddirti -