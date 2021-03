Juventus, Nedved: “Pirlo e Ronaldo restano al 100%” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il vicepresidente della Juventus fa chiarezza a DAZN. Da Pirlo ad Allegri, al futuro di Dybala: “Valutiamo ogni occasione di mercato” “Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state”. Frasi di circostanza o presa di posizione? Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, sembra abbastanza certo. Mancano ancora due mesi alla fine della Serie A ed anche Allegri e Sarri furono protetti dalla dirigenza, ma poi il futuro fu decisamente diverso. Nedved crede fortemente in Pirlo e lo ha ribadito in un’intervista esclusiva a DAZN: “Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il vicepresidente dellafa chiarezza a DAZN. Daad Allegri, al futuro di Dybala: “Valutiamo ogni occasione di mercato” “è e sarà l’allenatore della, al. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state”. Frasi di circostanza o presa di posizione? Il vice presidente della, Pavel, sembra abbastanza certo. Mancano ancora due mesi alla fine della Serie A ed anche Allegri e Sarri furono protetti dalla dirigenza, ma poi il futuro fu decisamente diverso.crede fortemente ine lo ha ribadito in un’intervista esclusiva a DAZN: “Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, ...

