“In Italia è ancora difficile abortire. Mancano i medici e il numero di ginecologi obiettori di coscienza è in aumento” (Di mercoledì 24 marzo 2021) In Italia è ancora difficile abortire. A ribadirlo è il comitato della carta sociale europea, organo del Consiglio d’Europa, che oggi ha presentato le Conclusioni 2020 sulla base delle informazioni raccolte in 33 Paesi (2015-2018) sulle disposizioni relative a impiego, formazione e pari opportunità. E in riferimento al nostro Paese, viene rimarcato che “in Italia permangono disparità d’accesso all’interruzione di gravidanza a livello locale e regionale “. Ma non solo: a essere segnalata dall’organo con sede a Strasburgo è anche la lacuna per quanto riguarda i dati. “I dati forniti dal governo non dimostrano che il personale medico specializzato nel fornire il servizio sia sufficiente. Inoltre il governo deve dimostrare che i medici non obiettori non sono discriminati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) In. A ribadirlo è il comitato della carta sociale europea, organo del Consiglio d’Europa, che oggi ha presentato le Conclusioni 2020 sulla base delle informazioni raccolte in 33 Paesi (2015-2018) sulle disposizioni relative a impiego, formazione e pari opportunità. E in riferimento al nostro Paese, viene rimarcato che “inpermangono disparità d’accesso all’interruzione di gravidanza a livello locale e regionale “. Ma non solo: a essere segnalata dall’organo con sede a Strasburgo è anche la lacuna per quanto riguarda i dati. “I dati forniti dal governo non dimostrano che il personale medico specializzato nel fornire il servizio sia sufficiente. Inoltre il governo deve dimostrare che inonnon sono discriminati ...

