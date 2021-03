Gastrite di primavera: alimenti da evitare e i consigli per digerire meglio (Di mercoledì 24 marzo 2021) In primavera per chi non è in forma col proprio stomaco, è più facile che compaia la Gastrite con dolori e acidità di stomaco. Si tratta infatti di una stagione a rischio. Fumatori, bevitori e chi per necessità assumono spesso farmaci che possono danneggiare la mucosa dello stomaco sono i soggetti “più in pericolo”. L’importante è sapere come difendersi e giocare d’anticipo. Se si soffre di Gastrite, bisogna prestare attenzione in particolare all’alimentazione. Cosa mangiare evitare ricette troppo elaborate, in particolare se si prevedono cibi fritti, e masticare con calma se lo stomaco è sensibile. La classica frittura può creare problemi allo stomaco visto che si verifica un processo che viene definito di imbrunimento degli enzimi e coinvolge proteine e carboidrati. Il risultato è che il cibo è più difficile da ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 marzo 2021) Inper chi non è in forma col proprio stomaco, è più facile che compaia lacon dolori e acidità di stomaco. Si tratta infatti di una stagione a rischio. Fumatori, bevitori e chi per necessità assumono spesso farmaci che possono danneggiare la mucosa dello stomaco sono i soggetti “più in pericolo”. L’importante è sapere come difendersi e giocare d’anticipo. Se si soffre di, bisogna prestare attenzione in particolare all’alimentazione. Cosa mangiarericette troppo elaborate, in particolare se si prevedono cibi fritti, e masticare con calma se lo stomaco è sensibile. La classica frittura può creare problemi allo stomaco visto che si verifica un processo che viene definito di imbrunimento degli enzimi e coinvolge proteine e carboidrati. Il risultato è che il cibo è più difficile da ...

