Fratelli di Crozza, casi di positività al Covid-19 nella redazione: programma sospeso (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dati i casi di positività al Covid-19 riscontrati all'interno della redazione del programma, Itv Movie e Discovery Italia hanno deciso in via precauzionale di sospendere la puntata prevista per venerdì 26 marzo di Fratelli di Crozza. Al posto dell'appuntamento live verrà trasmessa una replica dello show. "Fratelli di Crozza" tornerà live sul Nove dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale. Quinta edizione per il programma di punta del canale Nove, uno show che vede Crozza mattatore assoluto con le sue gag e imitazioni quasi sempre legate all'attualità. Il programma è di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, ...

