Draghi: “Differenze regionali sui vaccini inaccetabili” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Le Differenze regionali nella strategia del piano vaccinale sono difficili da accettare”, lo afferma il premier Mario Draghi, intervenuto nell’aula del Senato in vista del Consiglio Europeo in programma giovedì 25 marzo. “Le Regioni seguano le priorità del piano nazionale”, è l’esortazione del presidente del Consiglio. “Alcune – prosegue – trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti”. Draghi ha esposto le aspettative del governo per l’immediato futuro: “Ora il nostro obiettivo comune deve essere ora quello di vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo possibile. Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Lenella strategia del piano vaccinale sono difficili da accettare”, lo afferma il premier Mario, intervenuto nell’aula del Senato in vista del Consiglio Europeo in programma giovedì 25 marzo. “Le Regioni seguano le priorità del piano nazionale”, è l’esortazione del presidente del Consiglio. “Alcune – prosegue – trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale. Dobbiamo essere uniti nell’uscita dalla pandemia come lo siamo stati soffrendo, insieme, nei mesi precedenti”.ha esposto le aspettative del governo per l’immediato futuro: “Ora il nostro obiettivo comune deve essere ora quello di vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo possibile. Voglio trasmettere un messaggio di fiducia a voi, e a tutti ...

