"Bocca di rosa", testo e significato della canzone di Fabrizio De Andre

Bocca Di rosa è uno dei brani più conosciuti ed amati di Fabrizio De Andrè: il testo di Faber racconta la storia che sconvolge il paesino di Sant'Ilario. Arriva una prostituta che appena scesa del treno, cattura le attenzioni degli uomini presenti. La quiete del paesino cessa e lo si evince da come l'autore descrive le donne in preda all'ira per la presenza della nuova arrivata come "Cagnette a cui aveva sottratto l'osso" Il pudore e l'invidia delle abitanti di Sant'Ilario accompagnano il crescendo del brano ed il tono delle parole scandite da Faber vira di registro parlando delle comari: "Ma le comari d'un paesino/Non brillano certo in iniziativa/Le contromisure fino a quel puntoSi limitavano all'invettiva". Arriva il colpo di scena, quando si alza dal coro la voce di una "Vecchia mai stata moglie ...

