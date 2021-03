Violenza sulle donne, Petrillo e Sannino insieme per una comunità e progetti sociali (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon per tutte le donne l’8 marzo è una festa, per alcune è una tragica ricorrenza. “La donna, come qualsiasi altro essere umano va rispettata, non solo l’8 marzo ma tutti i giorni”. Di questo avviso Immacolata Petrillo giovane cusanese consigliere provinciale USACLI Benevento con delega alla lotta alla Violenza sulle donne e a ogni forma di sopruso. La Petrillo, già vice presidente dello sportello rosa ‘Calatia’ non getta la spugna, lotta per le donne, con le donne. Ha messo a disposizione per le vittime, strutture che sono in grado di darle tutto ciò che hanno bisogno: rifugio, ospitalità, ma soprattutto uno sportello per denunciare. Dopo l’evento che ha visto la giovane consigliera Usacli on air in Radio World Family ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon per tutte lel’8 marzo è una festa, per alcune è una tragica ricorrenza. “La donna, come qualsiasi altro essere umano va rispettata, non solo l’8 marzo ma tutti i giorni”. Di questo avviso Immacolatagiovane cusanese consigliere provinciale USACLI Benevento con delega alla lotta allae a ogni forma di sopruso. La, già vice presidente dello sportello rosa ‘Calatia’ non getta la spugna, lotta per le, con le. Ha messo a disposizione per le vittime, strutture che sono in grado di darle tutto ciò che hanno bisogno: rifugio, ospitalità, ma soprattutto uno sportello per denunciare. Dopo l’evento che ha visto la giovane consigliera Usacli on air in Radio World Family ...

Advertising

FMCastaldo : Reputo scellerata, nonché paradossale, la scelta di #Erdogan di ritirare la #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul… - EnricoLetta : È grave la scelta di #Erdogan di ritirare la #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul contro la violenza sulle donne… - GassmanGassmann : Immagini che fanno male. La solita violenza ignorante, esercitata sui più deboli, sulle donne, su chi non sa o non… - honeylovedanger : RT @9YGUK: non so se siete a conoscenza di cosa sta accadendo, in sintesi ve lo spiego. il dittatore della Turchia ha ritirato la convenzio… - anteprima24 : ** Violenza sulle donne, Petrillo e Sannino insieme per una comunità e progetti sociali ** -