Sporting Lisbona, contatti avviati con l’Inter per Joao Mario. C’è un ostacolo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Joao Mario potrebbe restare allo Sporting Lisbona: contatti avviati tra il club portoghese e l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo del trequartista Lo Sporting Lisbona ha avviato i contatti con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo di Joao Mario, attualmente in prestito al club portoghese e in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno 2022. Secondo quanto riportato da O Jogo, l’Inter è ferma sulla richiesta iniziale di 10 milioni di euro. Si studia la formula del pagamento, ma l’ostacolo principale è rappresentato dai 2,7 milioni di euro percepiti annualmente da Joao Mario. Leggi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)potrebbe restare allotra il club portoghese eper l’acquisto a titolo definitivo del trequartista Loha avviato iconper l’acquisto a titolo definitivo di, attualmente in prestito al club portoghese e in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno 2022. Secondo quanto riportato da O Jogo,è ferma sulla richiesta iniziale di 10 milioni di euro. Si studia la formula del pagamento, ma l’principale è rappresentato dai 2,7 milioni di euro percepiti annualmente da. Leggi ...

