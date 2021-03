Io e Francesco abbiamo perso un figlio: Giada rivela il suo dramma (Di martedì 23 marzo 2021) E’ di queste ultime ore, un post drammatico, pubblicato su instagram da Giada Giovanelli, ex concorrente di Temptation Island nell’estate del 2018, insieme al suo compagno Francesco Branco, con altre cinque coppie e per cinque settimane. Giada Giovanelli e Francesco Branco Giada Giovanelli, sui social, ha confessato, di aver avuto da poco, un aborto spontaneo. Una triste rivelazione, quella dell’influencer, che aspettava un figlio, dal suo compagno, Francesco Branco, con il quale, convive ormai da diverso tempo. Temptation Island, Giada rivela il suo dramma Un’unione ben solida, che aspettava solo di essere coronata, dalla nascita di questo bambino tanto desiderato. ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021) E’ di queste ultime ore, un posttico, pubblicato su instagram daGiovanelli, ex concorrente di Temptation Island nell’estate del 2018, insieme al suo compagnoBranco, con altre cinque coppie e per cinque settimane.Giovanelli eBrancoGiovanelli, sui social, ha confessato, di aver avuto da poco, un aborto spontaneo. Una tristezione, quella dell’influencer, che aspettava un, dal suo compagno,Branco, con il quale, convive ormai da diverso tempo. Temptation Island,il suoUn’unione ben solida, che aspettava solo di essere coronata, dalla nascita di questo bambino tanto desiderato. ...

