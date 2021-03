Incubo plastica | con la pandemia l' ambiente torna a soffrire

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) Il ritorno dellaè una delle note negative passate troppo sotto silenzio dellada Covid-19. Considerato da molti il principale nemico dell’, oggi lata prepotentemente in auge in tutto il mondo. Non solo sotto forma di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere (ogni mese vengono prodotte su scala globale 130 miliardi di mascherine e 65 miliardi di guanti), ma anche e soprattutto a causa del ricorso alle confezioni monouso, ormai obbligatorie in più settori per questioni di igiene legate all’emergenza sanitaria. Una crescita certificata recentemente anche da Corepla, il consorzio italiano per la raccolta dellache nel presentare gli ultimi dati in possesso, relativi al primo quadrimestre del 2020, ha ...