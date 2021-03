Il punto su Pirlo, tra critiche e difficoltà (Di martedì 23 marzo 2021) La prima stagione da allenatore di Andrea Pirlo non è stata sicuramente da favola finora. Infatti tra alti e bassi la sua avventura alla Juventus secondo molti è al capo linea. In questi giorni in molti stanno facendo il punto su Pirlo, analizzando gli errori e le colpe del tecnico bianconero per la precoce eliminazione in Champions League e per la perdita dello Scudetto ormai quasi certa dopo 9 anni di dominio bianconero. CHE COS’HA DETTO MANCINI SU Pirlo? In vista degli impegni della Nazionale italiana di calcio, che sarà impegnata in questi giorni nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, Roberto Mancini ha parlato di molte cose, tra le quali ha anche commentato il momento difficile di Pirlo. Il Mancio ha fatto il punto su Pirlo spiegando: “Ci sono cose ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) La prima stagione da allenatore di Andreanon è stata sicuramente da favola finora. Infatti tra alti e bassi la sua avventura alla Juventus secondo molti è al capo linea. In questi giorni in molti stanno facendo ilsu, analizzando gli errori e le colpe del tecnico bianconero per la precoce eliminazione in Champions League e per la perdita dello Scudetto ormai quasi certa dopo 9 anni di dominio bianconero. CHE COS’HA DETTO MANCINI SU? In vista degli impegni della Nazionale italiana di calcio, che sarà impegnata in questi giorni nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, Roberto Mancini ha parlato di molte cose, tra le quali ha anche commentato il momento difficile di. Il Mancio ha fatto ilsuspiegando: “Ci sono cose ...

Ultime Notizie dalla rete : punto Pirlo Crisi Juventus, un ex compagno stronca Andrea Pirlo Secondo Borriello, tuttavia, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Pirlo non ha responsabilità specifiche sul piano tecnico - tattico sulla deludente stagione dei bianconeri, ma ha bensì peccato ...

Calciomercato Juventus, futuro Pirlo: le condizioni per la conferma Contro tutti i pronostici Ronaldo e compagni sono finiti al tappeto in casa contro una neopromossa e a questo punto è scontato dire che la lotta per lo scudetto si è fatta molto più complicata. Se ...

Il punto su Pirlo, tra critiche e difficoltà Periodico Daily - Notizie Crisi Juventus, un ex compagno stronca Andrea Pirlo Il futuro del tecnico bresciano è appeso ad un filo, intanto Marco Borriello non ha dubbi: L'unico errore di Andrea è stato accettare di guidare la prima squadra.

Moncalvo: "Sarri cacciato dalla Juve perché puzzone di sinistra. Pirlo? Sono intervenute le mogli" Gigi Moncalvo ha parlato dell'addio di Maurizio Sarri alla Juventus soffermandosi sulle scelte della società bianconera degli Agnelli.

