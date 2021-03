Cesa | disastro doloso aggravato dal metodo mafioso | sequestro da 10 milioni di euro per i fratelli Vassallo

(Di martedì 23 marzo 2021) Idisarebbero riusciti a smaltire illegalmente un’ingente quantità di rifiuti, anche tossici e pericolosi, conferendoli in numerose discariche abusive, grazie al supporto del clan dei Casalesi. Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Marcianise hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni per un valore di circa 10di

... Nicola e Salvatore Vassallo di. Imprenditori condannati in primo grado dallo stesso Tribunale a 6 di reclusione, e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato didoloso ...... nella giornata odierna i sindaci dei Comuni di Borgo Valbelluna Stefano, di Riva Presso ... concludono la loro missiva, "è davvero questione di giorni, prima che si verifichi un vero...I finanzieri della Compagnia di Marcianise, hanno eseguito nei giorni scorsi un provvedimento di confisca di beni per un valore di circa 10 milioni di euro, nei confronti dei fratelli Antonio, Nicola ...Attraverso la società Novambiente a loro riconducibile, i Vassallo erano riusciti a smaltire illegalmente un’ingente quantità di rifiuti, anche tossici e pericolosi, in numerose discariche abusive, tr ...