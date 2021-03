Antoine Fuqua dirige Jamie Foxx sarà Mike Tyson (Di martedì 23 marzo 2021) Antoine Fuqua ha firmato per dirigere Jamie Foxx nei panni della controversa leggenda del pugilato Mike Tyson. Inoltre, il progetto, che è stato a lungo in lavorazione come film, ora viene invece acquistato come una serie limitata autorizzata. Quando nasce l’idea del film? L’idea di un progetto su Iron Mike era nata già nel 2014 con Foxx sempre come protagonista ma poi si è deciso di optare per una serie. La biopic, alla quale ha contribuito anche il pugile, segue l’annuncio di Hulu il mese scorso per la produzione di un’altra serie sul pugile. L’idea però non è piaciuta ad Iron Mike perché non è stato coinvolto. La sua reazione “appropriazione indebita culturale sorda della mia storia di vita … fare ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)ha firmato perrenei panni della controversa leggenda del pugilato. Inoltre, il progetto, che è stato a lungo in lavorazione come film, ora viene invece acquistato come una serie limitata autorizzata. Quando nasce l’idea del film? L’idea di un progetto su Ironera nata già nel 2014 consempre come protagonista ma poi si è deciso di optare per una serie. La biopic, alla quale ha contribuito anche il pugile, segue l’annuncio di Hulu il mese scorso per la produzione di un’altra serie sul pugile. L’idea però non è piaciuta ad Ironperché non è stato coinvolto. La sua reazione “appropriazione indebita culturale sorda della mia storia di vita … fare ...

