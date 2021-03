Vaccini, disagi a Cremona: Attilio Fontana cambia i vertici di Aria (Di lunedì 22 marzo 2021) I disservizi informatici hanno creato non pochi disagi nelle prenotazioni dei Vaccini. Attilio Fontana decide di cambiare i vertici di Aria ed è pronto ad affidare la società all’attuale direttore generale Lorenzo Gubian. Continuano a verificarsi disagi nella campagna di immunizzazione a Como, Cremona e in Brianza. Ad annunciarlo è stato Attilio Fontana, Governatore della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) I disservizi informatici hanno creato non pochinelle prenotazioni deidecide dire idied è pronto ad affidare la società all’attuale direttore generale Lorenzo Gubian. Continuano a verificarsinella campagna di immunizzazione a Como,e in Brianza. Ad annunciarlo è stato, Governatore della L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - TgLa7 : #Vaccini: ancora disagi a Cremona, Asst chiama cittadini .Mancano sms e nessuno si presenta in Fiera - oldo_bis : RT @fenice_risorta: Non sarebbe ora di #commissariare sti #incapaci che governano la Lombardia, non bastano i danni che hanno fatto? ?????? ht… - MilenaLazzaroni : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, cambia i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i… - OlderGf : Il presidente della Lombardia Attilio #Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di #Aria spa, la… -