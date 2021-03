Resident Evil compie 25 anni e Capcom si prepara per un nuovo showcase ad aprile (Di lunedì 22 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa, Capcom annuncia i festeggiamenti per i 25 anni del franchise di Resident Evil. La serie raggiunge una pietra miliare importantissima: nel corso degli anni, la popolare serie ha venduto oltre 107 milioni di unità, ha introdotto alcuni dei personaggi e dei sistemi di gioco più iconici dei videogame ed è andata oltre questo mondo per diventare una pietra miliare dell'intrattenimento. Il prossimo attesissimo capitolo nella serie di giochi arriverà presto con Resident Evil Village disponibile in tutto il mondo dal 7 maggio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Steam e sulla piattaforma recentemente confermata, Stadia. Prima del lancio, Capcom ha confermato che un nuovo evento ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Attraverso un comunicato stampa,annuncia i festeggiamenti per i 25del franchise di. La serie raggiunge una pietra miliare importantissima: nel corso degli, la popolare serie ha venduto oltre 107 milioni di unità, ha introdotto alcuni dei personaggi e dei sistemi di gioco più iconici dei videogame ed è andata oltre questo mondo per diventare una pietra miliare dell'intrattenimento. Il prossimo attesissimo capitolo nella serie di giochi arriverà presto conVillage disponibile in tutto il mondo dal 7 maggio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Steam e sulla piattaforma recentemente confermata, Stadia. Prima del lancio,ha confermato che unevento ...

