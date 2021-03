Prova di forza per Letta su donne capigruppo a Camera e Senato

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “C’è malumore tra i parlamentari, inutile nasconderlo, questa decisione del segretario Letta di cambiare i presidenti Marcucci e Delrio non si è capita bene”, spiega un esponente Dem. Domani i gruppi Pd di Camera e Senato sono convocati per decidere il da farsi, dopo la richiesta avanzata da Letta di nominare due nuovi Capigruppo donne.

Advertising

veterof76 : RT @luisarizzitelli: La levata di scudi contro @EnricoLetta che impone con forza la questione di genere e impone due donne capigruppo, è la… - ValeSunny : RT @luisarizzitelli: La levata di scudi contro @EnricoLetta che impone con forza la questione di genere e impone due donne capigruppo, è la… - OBRItalia : RT @luisarizzitelli: La levata di scudi contro @EnricoLetta che impone con forza la questione di genere e impone due donne capigruppo, è la… - luisarizzitelli : La levata di scudi contro @EnricoLetta che impone con forza la questione di genere e impone due donne capigruppo, è… - LaPravdania : 'Era possibile cogliere tutti i segni dell'audace prova di forza che covava. Ma come al solito il gattamortismo bor… -

Ultime Notizie dalla rete : Prova forza

LA NAZIONE

... padroneggiare l'energia oscura, interferire con ladi gravità e rallentare il tempo. Questo ... oltre a mettere davvero allale nostre capacità, questi quadri evidenziano un aspetto ......lo volle sfidare ancora una volta? Chi dei due era più intelligente? I due decisero che lad' ... estendi a me il tuo scudo e le tue possenti braccia, difendendomi con la tuae la grandezza ...Rivincita? Chissà...Certo è che la gara tra Roma e Napoli, la sfida tra Fonseca e Gattuso, la vince il tecnico calabrese, quello con la valigia ...BENEVENTO STORICO - Il Napoli è tornato prepotentemente in corsa per un posto nella prossima Champions, contro gli uomini di Fonseca ha dato una grande prova di forza. Considerando solo gli incroci ...