L’Isola dei Famosi, gaffe di Tommaso Zorzi: attimi di ‘spavento’ in studio, cos’è successo (Di martedì 23 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, incredibile gaffe in studio di Tommaso Zorzi: attimi di ‘spavento’, anche Ilary Blasi costretta ad intervenire. Una terza puntata de L’Isola dei Famosi, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. E, diciamoci la verità, non soltanto in termine di stile, dal momento che sia Ilary Blasi che Elettra Lamborghini hanno sfoggiato degli outfit davvero strepitosi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021)dei, incredibileindidi, anche Ilary Blasi costretta ad intervenire. Una terza puntata dedei, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. E, diciamoci la verità, non soltanto in termine di stile, dal momento che sia Ilary Blasi che Elettra Lamborghini hanno sfoggiato degli outfit davvero strepitosi, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - IsolaDeiFamosi : I nostri naufraghi dovranno affrontare delle prove molto speciali e la posta in gioco è davvero altissima?? Non perd… - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - ppatrickat : ma al di là de l’opinionista, chi è che si impegna a salvare una persona arrogante come akash? odiato dappertutto… - LilyRose_37 : RT @andreadenicolao: @davidemaggio Era una cosa risaputa, e la produzione del programma ha fatto finta di non saperlo. Forse si appellavano… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Da Henkel a Treofan ed ex Honeywell: le crisi dove il blocco dei licenziamenti non serve Corriere della Sera