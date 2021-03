L’assassino di Ilenia Fabbri svela il piano | doveva cospargerla di acido e gettarla in un fosso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex marito dicontinua a ribadire che non ha pagato Barbieri per uccidere la donna. Continua a raccontare la sua versione dei fatti: ha pagato si, ma solo per spaventarla. Ma Barbieri, in carcere per l’omicidio di, ha già raccontato la sua verità. Ha detto di esser stato pagato da Claudio Nanni per un omicidio. E oggi, nel nuovo interrogatorio, ha aggiunto anche altro. Ha raccontato, per dimostrare che le sue non sono menzogne, che il 6 febbraio 2021, non era la prima volta in cui incontrava in quel modo, ravvicinato,. Infatti Barbieri ha spiegato che avrebbe tentato di ucciderla in altre due occasioni. Il primo tentato omicidio non si era concretizzato perché lui non si era orientato bene nella casa alla ricerca della stanza della 46enne. L’altro perché l’ex marito, il cui arrivo avrebbe ...