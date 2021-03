Covid, Galli “ottimista” per l’estate: le prossime settimane saranno ancora difficili (Di lunedì 22 marzo 2021) Alfie Borromeo L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia è ancora in una fase delicata, con la cosiddetta terza ondata che ha colpito con rinnovata forza le strutture sanitarie. Ma mentre per le prossime settimane sarà necessario avere ancora “pazienza e cautela”, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli si è detto “ottimista per l’estate“, rilanciando le parole Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere. Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 marzo 2021) Alfie Borromeo L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia èin una fase delicata, con la cosiddetta terza ondata che ha colpito con rinnovata forza le strutture sanitarie. Ma mentre per lesarà necessario avere“pazienza e cautela”, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimosi è detto “per“, rilanciando le parole Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

