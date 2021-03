Calabria: per noi è priorità, su poteri ci sia ampia convergenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Roma e’ da sempre una nostra priorita’, basti pensare che il primo tentativo di modificarne i poteri risale al 2009, con il governo Berlusconi. In questo ultimo anno abbiamo raddoppiato gli sforzi nella consapevolezza che, dopo il Covid, se non riparte la Capitale non puo’ ripartire l’Italia”. Cosi’ in un’intervista a il Tempo, la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, relatrice della pdl costituzionale sui poteri per Roma Capitale. “Un nuovo inquadramento costituzionale di Roma Capitale- prosegue- e’ atteso da tempo dalla citta’ e dai romani. Su questo punto c’e’ sempre stata un’ampia convergenza perche’ Roma non puo’ essere considerata come qualsiasi altro comune, cosi’ come stabilito dalla nostra Costituzione. Penso che l’amplissima maggioranza parlamentare contribuira’ al buon esito ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Roma e’ da sempre una nostra priorita’, basti pensare che il primo tentativo di modificarne irisale al 2009, con il governo Berlusconi. In questo ultimo anno abbiamo raddoppiato gli sforzi nella consapevolezza che, dopo il Covid, se non riparte la Capitale non puo’ ripartire l’Italia”. Cosi’ in un’intervista a il Tempo, la deputata di Forza Italia Annagrazia, relatrice della pdl costituzionale suiper Roma Capitale. “Un nuovo inquadramento costituzionale di Roma Capitale- prosegue- e’ atteso da tempo dalla citta’ e dai romani. Su questo punto c’e’ sempre stata un’perche’ Roma non puo’ essere considerata come qualsiasi altro comune, cosi’ come stabilito dalla nostra Costituzione. Penso che l’amplissima maggioranza parlamentare contribuira’ al buon esito ...

