Radu | recordman di presenze | è nella storia

UDINE - Una partita di sicuro da ricordare per Stefan. Con l'Udinese, alla Dacia Arena, centrata la presenza numero 401. Ha raggiunto Giuseppe Favalli in vetta ai calciatori della Lazio con più presenze. Un record che diventerà tutto suo dalla ...In porta confermato Reina, a destra sempre Patric (Musacchio è ormai un mistero), Acerbi al centro e a sinistra(raggiunge ilFavalli). Centrocampo con Leiva al centro, Milinkovic e ...Udine torna crocevia per la Champions. Dopo i duelli tra il 2010 e il 2012, in cui la Lazio ha sempre ceduto il passo ai bianconeri, oggi il Fiuli diventa nuovamente terreno utile alla ...FORMELLO - Muriqi con Immobile, ecco la probabile scelta di Inzaghi per sfidare l’Udinese. Caicedo svolge la rifinitura, ma alla fine non dovrebbe nemmeno essere convocato. Il ...