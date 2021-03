Dall’Inghilterra | il Liverpool punta De Paul É lui il dopo-Wijnaldum

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 21 marzo 2021) Secondo quanto riportato oltremanica, dal Sunday Times, ilavrebbe messo nel mirino Rodrigo De. Per il talentuoso fantasista dell’Udinese, questa estate i Reds sarebbero pronti a lanciare l’assalto. Il centrocampista bianconero viene infatti considerato da Klopp la prima scelta per sostituire l’olandese, in odore di addio a parametro zero visto il suo contratto in scadenza e il contemporaneo interesse del Barcellona del suo ex ct Koeman. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.