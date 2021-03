ATP Acapulco 2021, trionfa Alexander Zverev in Finale! Sconfitto Stefanos Tsitsipas in due set (Di domenica 21 marzo 2021) Grandi emozioni ad Acapulco (Messico) per la Finale dell’ATP 500. Sul cemento messicano il n.7 del mondo Alexander Zverev si è imposto contro il n.5 del ranking Stefanos Tsitsipas per 6-4 7-6 (3) in 2 ore e 19 minuti di partita. Un incontro molto lottato e dai contenuti anche melodrammatici per l’evoluzione dell’ultimo parziale, con Sascha che ha sprecato una condizione di vantaggio e un match point prima di chiudere nel tie-break. Per il teutonico si tratta del titolo n.14 in carriera e del secondo successo nel computo complessivo contro il greco, dopo che era stato costretto a subire una serie di cinque partite perse consecutivamente. Per quanto concerne le statistiche, il tedesco ha totalizzato 26 vincenti contro i 17 dell’ellenico, commettendo però anche più errori (33 contro 24). Dati da associare ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Grandi emozioni ad(Messico) per la Finale dell’ATP 500. Sul cemento messicano il n.7 del mondosi è imposto contro il n.5 del rankingper 6-4 7-6 (3) in 2 ore e 19 minuti di partita. Un incontro molto lottato e dai contenuti anche melodrammatici per l’evoluzione dell’ultimo parziale, con Sascha che ha sprecato una condizione di vantaggio e un match point prima di chiudere nel tie-break. Per il teutonico si tratta del titolo n.14 in carriera e del secondo successo nel computo complessivo contro il greco, dopo che era stato costretto a subire una serie di cinque partite perse consecutivamente. Per quanto concerne le statistiche, il tedesco ha totalizzato 26 vincenti contro i 17 dell’ellenico, commettendo però anche più errori (33 contro 24). Dati da associare ...

Advertising

giornaleradiofm : Tennis:Acapulco; trionfo Zverev, Tsitsipas battuto in finale: (ANSA) - ROMA, 21 MAR - Alexander Zverev vince il tor… - ABH0106 : @Anitaramar1 @orchideaisalone Se sei sveglia adesso sul Canale 64 c'è la finale del torneo di ?? Atp di Acapulco - ABH0106 : @_ancillae_ Prime no..ormai ho iniziato questo e mi piace tantissimo..poi alle 4:00 c'è la finale di Atp di Acapulc… - VisconteLauzun : @ala1995ginobiko @GeorgeSpalluto Tradotto in italiano per i non tennisti , significa che Musetti dopo il super torn… - apicella57 : RT @lorenzofares: Bellissimo momento ? Ovviamente spero che il pubblico di #Acapulco sapesse che la bandiera di #Musetti è questa ???? e non… -