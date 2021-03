GdS – Inter, Conte assegna i compiti a casa: esercizi per tenersi in forma per tutti (Di sabato 20 marzo 2021) Pausa forzata per i giocatori dell’Inter con Conte che ha assegnato i compiti a casa È una pausa forzata quella che sta coinvolgendo i giocatori dell’Inter dopo le positività di alcuni di essi al Coronavirus. Conte però non si rilassa del tutto e ha assegnato ai suoi dei ‘compiti a casa’, più facili e leggeri rispetto a quelli assegnati un anno fa durante il lockdown. “Il tecnico avrebbe con ogni probabilità concesso tre giorni di riposo dopo la gara con il Sassuolo. Le positività hanno di fatto anticipato il tutto: ieri e oggi i giocatori, non potendosi allenare ad Appiano, sono rimasti a casa. Non fermi, però. È un riposo «attivo». Non siamo alle videolezioni in stile ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Pausa forzata per i giocatori dell’conche hato iÈ una pausa forzata quella che sta coinvolgendo i giocatori dell’dopo le positività di alcuni di essi al Coronavirus.però non si rilassa del tutto e hato ai suoi dei ‘’, più facili e leggeri rispetto a quelliti un anno fa durante il lockdown. “Il tecnico avrebbe con ogni probabilità concesso tre giorni di riposo dopo la gara con il Sassuolo. Le positività hanno di fatto anticipato il tutto: ieri e oggi i giocatori, non potendosi allenare ad Appiano, sono rimasti a. Non fermi, però. È un riposo «attivo». Non siamo alle videolezioni in stile ...

Advertising

SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: #Sala dalla #GDS replica al comunicato dell'#Inter: 'Non bloccherò io il nuovo stadio, ma devo pensare a Milano. #Zhang… - Josto51037271 : RT @mirkonicolino: #Sala dalla #GDS replica al comunicato dell'#Inter: 'Non bloccherò io il nuovo stadio, ma devo pensare a Milano. #Zhang… - finoallafine221 : RT @mirkonicolino: #Sala dalla #GDS replica al comunicato dell'#Inter: 'Non bloccherò io il nuovo stadio, ma devo pensare a Milano. #Zhang… - mirkonicolino : #Sala dalla #GDS replica al comunicato dell'#Inter: 'Non bloccherò io il nuovo stadio, ma devo pensare a Milano.… - MilanWorldForum : Stadio: Sala dice sì, ma avverte l'Inter. Le dichiarazioni alla GDS ?? -